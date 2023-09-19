Франция потребовала экстренно созвать заседание Совбеза ООН по Карабаху

МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомство также обратилось к властям Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия в Карабахе и соблюдать международное право.

«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана»,— заявили в министерстве (цитата по ТАСС).

Ранее Армения призвала страны Совета безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.

Днем 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали операцию, которую в МИДе страны, объяснили намерением «роспуска режима в Степанакерте». По данным омбудсмена в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна на примерно 15:20 мск, среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок; из 11 известных раненых — восемь детей.

Подробнее о событии — главное об «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе.