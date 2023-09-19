Власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану начать переговоры

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Сегодня днем, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе.

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации»,— говорится в сообщении единого информационного центра НКР (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет. Азербайджанская сторона объяснила необходимость операции «роспуском режима в Степанакерте» (столица непризнанной республики). В регионе сообщили о жертвах среди мирного населения.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».