Пашинян: Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности страны.

«Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе»,— сообщил господин Пашинян.

По его словам, вооруженный конфликт в Нагорного Карабаха не был непредвиденным, и власти Армении «видели напряжение ситуации». «Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН»,— добавил премьер-министр.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Как нарастала напряженность вокруг Карабаха. Хроника».

Петр Бузлаев