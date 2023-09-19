Омбудсмен Карабаха: в результате действий армии Азербайджана погибли 25 человек

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек, еще 138 человек — ранены.

Согласно его посту в соцсети X (бывшая Twitter), среди раненых — 29 мирных жителей, среди погибших — двое. Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Степанакерта. Мирное население из шести населенных пунктов Нагорного Карабаха (Храморт, Хнабад, Сарнахпюр, Нахичеваник, Мачкалашен, Чанкатах) эвакуировано.

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Власти Азербайджана заявили, что готовы к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Полина Мотызлевская