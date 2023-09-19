Власти Азербайджана назвали условия встречи с представителями Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о готовности азербайджанской стороны к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие.

Согласно заявлению, администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, к диалогу, цель которого «обсуждение вопросов реинтеграции». «Но они каждый раз от этого отказывались»,— говорится в заявлении (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

В тексте также сообщается, что для прекращения военной операции Азербайджана «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать все оружие и «поднять белый флаг», а также распустить «незаконный режим». «В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца»,— добавляется в сообщении.

Ранее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры.

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. МИД Азербайджана требует вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет. В регионе сообщили о жертвах среди мирного населения.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».

Полина Мотызлевская