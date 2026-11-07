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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Фото

Лучшие фото недели

“Ъ” собрал запоминающиеся кадры 1–6 ноября
Выставка «Христианская традиция. Наши дни» в Москве, крестный ход в Казани и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Первый снег в Москве
1/151/15

Первый снег в Москве

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Москва. Слева направо: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова на выставке «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла
2/152/15

Москва. Слева направо: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова на выставке «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) после окончания заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле
3/153/15

Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) после окончания заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном митинге в День народного единства
4/154/15

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном митинге в День народного единства

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова (справа) с министром культуры Ольгой Любимовой на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле
5/155/15

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова (справа) с министром культуры Ольгой Любимовой на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Москва. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на заседании «Технологическое лидерство от научной идеи до отраслевого результата»
6/156/15

Москва. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на заседании «Технологическое лидерство от научной идеи до отраслевого результата»

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Донецк. Разрушенный дом после ночного обстрела
7/157/15

Донецк. Разрушенный дом после ночного обстрела

Таисия Воронцова / Коммерсантъ

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Московский городской суд. Оглашение приговора по делу Алексея Мельничука (на фото), обвиняемого в убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году
8/158/15

Московский городской суд. Оглашение приговора по делу Алексея Мельничука (на фото), обвиняемого в убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Москва. Выставка многофункционального кинозала «Горький холл» Киностудии имени М. Горького
9/159/15

Москва. Выставка многофункционального кинозала «Горький холл» Киностудии имени М. Горького

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Казань. На крестном ходу в День народного единства и праздника Казанской иконы Божьей Матери
10/1510/15

Казань. На крестном ходу в День народного единства и праздника Казанской иконы Божьей Матери

Владимир Антонов / Коммерсантъ

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Москва. Музыкант Игорь Бутман (справа) на юбилейном гала-концерте «Игорь Бутман 65»
11/1511/15

Москва. Музыкант Игорь Бутман (справа) на юбилейном гала-концерте «Игорь Бутман 65»

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Москва. Искусствовед Зельфира Трегулова на открытии выставки «Весть 2.0» в Еврейском музее и центре толерантности
12/1512/15

Москва. Искусствовед Зельфира Трегулова на открытии выставки «Весть 2.0» в Еврейском музее и центре толерантности

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Москва. Матч между футбольными командами «Локомотив» и «Спартак» на стадионе «РЖД Арена»
13/1513/15

Москва. Матч между футбольными командами «Локомотив» и «Спартак» на стадионе «РЖД Арена»

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Москва. Гимнастки Международной Ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» на соревнованиях «Альфа-Банк Кубок сильнейших»
14/1514/15

Москва. Гимнастки Международной Ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» на соревнованиях «Альфа-Банк Кубок сильнейших»

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Москва. Хэллоуин на Китай-городе
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Москва. Хэллоуин на Китай-городе

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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