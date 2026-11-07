Лучшие фото недели

Суббота, 07.11.2026
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Выпуск газеты №206
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Первый снег в Москве
Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Москва. Слева направо: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова на выставке «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) после окончания заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле
Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном митинге в День народного единства
Антон Великжанин / Коммерсантъ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова (справа) с министром культуры Ольгой Любимовой на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле
Москва. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на заседании «Технологическое лидерство от научной идеи до отраслевого результата»
Влад Некрасов / Коммерсантъ
Донецк. Разрушенный дом после ночного обстрела
Таисия Воронцова / Коммерсантъ
Московский городской суд. Оглашение приговора по делу Алексея Мельничука (на фото), обвиняемого в убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году
Москва. Выставка многофункционального кинозала «Горький холл» Киностудии имени М. Горького
Казань. На крестном ходу в День народного единства и праздника Казанской иконы Божьей Матери
Владимир Антонов / Коммерсантъ
Москва. Музыкант Игорь Бутман (справа) на юбилейном гала-концерте «Игорь Бутман 65»
Алексей Смагин / Коммерсантъ
Москва. Искусствовед Зельфира Трегулова на открытии выставки «Весть 2.0» в Еврейском музее и центре толерантности
Евгений Разумный / Коммерсантъ
Москва. Матч между футбольными командами «Локомотив» и «Спартак» на стадионе «РЖД Арена»
Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Москва. Гимнастки Международной Ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» на соревнованиях «Альфа-Банк Кубок сильнейших»
Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Москва. Хэллоуин на Китай-городе