Масштабная атака БПЛА, переворот в Габоне и обсуждение зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин предложил альтернативу зерновой сделке с участием Катара и Турции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать фонд содействия Украине на €20 млрд до 2027 года.

Власти РФ рассматривают создание единой торговой компании для экспорта удобрений.

В Госдуму РФ внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.

Минцифры РФ предложило обязать всех операторов передавать Роскомнадзору данные абонентов.

Минпромторг РФ предложил разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах.

По букве закона

Российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки.

Роскомнадзор начал блокировать сайты, которые не удаляют ЛГБТ-контент в течение 24 часов после получения уведомления от регулятора.

Черемушкинский райсуд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима Анатолия Кайро, бывшего члена совета директоров компании «Рольф».

Дорогомиловский райсуд Москвы признал гендиректора компании «Стройинвестпроект» Виталия Чернова виновным в хищении более 67 млн руб. и приговорил к семи годам колонии общего режима.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо к восьми с половиной годам заключения по делу о мошенничестве.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (оба признаны иностранными агентами) к 11 годам колонии по делу о фейках об армии РФ.

Экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе для Вашингтона данных о СВО.

Минкульт РФ выступил против проката в России кинофильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны.

Политтехнолога Михаила Биюна оштрафовали на 20 тыс. руб. за разрисованную серпом и молотом свинью.

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за поездки главы государства в Европу без согласования с правительством.

Цитаты недели

«Как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета» (глава МИД РФ Сергей Лавров о зерновом вопросе).

«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники» (мэр Москвы Сергей Собянин о строительстве объектов ПВО).

«Путь к звездам — он лежит через тернии» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о падении станции «Луна-25»).

«С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее» (президент Украины Владимир Зеленский о гарантиях безопасности страны).

«Похоже, что папа (римский.— “?Ъ”) вновь стал инструментом российской пропаганды» (советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera).

«Идея расширения витала над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об итогах неформальной встречи глав МИДов стран ЕС).

Цифры недели

30 августа БПЛА атаковали семь регионов РФ, это самая масштабная атака ВСУ на объекты в РФ с воздуха.

Число погибших на Украине мирных жителей превысило 9,5 тыс.

Росстат: ВВП России за первое полугодие 2023 года вырос на 1,6%.

Средняя цена нефти Urals в январе — августе составила $56,58 за баррель, в 1,45 раза ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

Индекс Мосбиржи достиг 3230 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

Впервые в рейтинг 20 богатейших женщин России журнала Forbes вошли семь участниц с состоянием выше $1 млрд.

Российские нефтекомпании обеспечили себе получение демпферных выплат за август на сумму более 200 млрд руб.

Мировые компании обновили рекорд по выплаченным дивидендам, выделив $568,1 млрд

Концерн «Калашников» увеличил объемы производства стрелкового оружия на 40% за год.

Более 60% россиян поддерживают ограничение прав ЛГБТ-сообществ.

Отставки и назначения

Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске госинститутов. Президент Али бен Бонго Ондимба помещен под домашний арест.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. На его место назначен Грант Шаппс, за последние 12 месяцев успевший побывать на четырех министерских постах.

Генконсул РФ Евгений Бобров в Алма-Ате покинул Казахстан и завершил дипломатическую миссию в этой стране.

Гендиректор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов временно займет место Игоря Калганова в Т1.

Глава подразделения по работе с VIP-клиентами Илья Опренко покинул «Тинькофф».

Сделки недели

Китайский автопроизводитель BYD покупает подразделение американской компании Jabil за $2,2 млрд.

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили 60 точек Domino’s Pizza, работавших по франчайзи.