Наки и Левиева приговорили к 11 годам заочно по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука; оба признаны иностранными агентами) к 11 годам колонии каждого по делу о фейках о российской армии, сообщила «Медиазона» (признана СМИ-иностранным агентом). Обвинение запрашивало для них по 13 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Наки (иноагент) Фото: @macknack Руслан Левиев (Карпук, иноагент) Фото: Из личного архива Следующая фотография 1 / 2 Майкл Наки (иноагент) Фото: @macknack Руслан Левиев (Карпук, иноагент) Фото: Из личного архива

Господин Левиев — основатель группы Conflict Intelligence Team (признана в РФ нежелательной), они вместе с господином Наки выпускали ежедневные сводки о военной операции России на Украине. Дело в отношении них по ст. 207.3 ч. 2 УК РФ было возбуждено весной 2022 года. Приговоры вынесли заочно, поскольку оба журналиста находятся за пределами России.

Лаура Кеффер