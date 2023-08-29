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Коммерсантъ FM
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Наки и Левиева приговорили к 11 годам заочно по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука; оба признаны иностранными агентами) к 11 годам колонии каждого по делу о фейках о российской армии, сообщила «Медиазона» (признана СМИ-иностранным агентом). Обвинение запрашивало для них по 13 лет колонии.

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Майкл Наки (иноагент)

Майкл Наки (иноагент)

Фото: @macknack

Руслан Левиев (Карпук, иноагент)

Руслан Левиев (Карпук, иноагент)

Фото: Из личного архива

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Майкл Наки (иноагент)

Фото: @macknack

Руслан Левиев (Карпук, иноагент)

Фото: Из личного архива

Господин Левиев — основатель группы Conflict Intelligence Team (признана в РФ нежелательной), они вместе с господином Наки выпускали ежедневные сводки о военной операции России на Украине. Дело в отношении них по ст. 207.3 ч. 2 УК РФ было возбуждено весной 2022 года. Приговоры вынесли заочно, поскольку оба журналиста находятся за пределами России.

Лаура Кеффер

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