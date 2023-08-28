Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений

Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к правительству РФ, сообщило, что власти России рассматривают создание единой торговой компании для экспорта удобрений. По данным агентства, идею предложил российский предприниматель Дмитрий Мазепин в июле.

Как сообщили источники, инициативу о создании подобной компании обсуждали глава Минпромторга Денис Мантуров и премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, по данным Bloomberg, решение до сих пор не принято. Когда планируется следующее обсуждение на официальном уровне, неизвестно.

Источники утверждают, что некоторые крупные российские производители удобрений опасаются, что создание единой компании нанесет ущерб их бизнесу. Экспорт большинства видов удобрений, отмечает агентство, восстановился до уровня 2022 года, поэтому производители не понимают, какую выгоду получат.

Bloomberg пишет, что единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены.

На Россию приходится около 15% мирового потребления удобрений. Российские производители удобрений по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке.

После начала спецоперации в нескольких странах оказались заблокированы российские удобрения. Так, по данным российского МИДа, Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют 200 тыс. тонн удобрений. Снятие ограничений, а также налаживание работы страховых компаний и корреспондентских счетов для проведения оплаты планировались в рамках зерновой сделки. Россия вышла из соглашения из-за невыполнения этой части сделки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Удобрения принимаются внутрь».