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Коммерсантъ FM
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Военные Габона заявили о захвате власти, в столице стрельба

Военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов, передают AFP и Reuters. Корреспонденты обоих агентств сообщают, что в столице страны Либревиле слышны звуки выстрелов.

Как уточняет AFP, в эфире телеканала Gabon24 от имени «Комитета по переходу и реорганизации институтов» с обращением выступили двенадцать военных. Они заявили о захвате власти, поскольку не согласны с результатами прошедших в стране выборов президента. Военные также сообщили, что границы Габона закрыты «до дальнейшего уведомления».

«Наблюдая безответственное управление страной, приводящее к ухудшению социальной сплоченности, которое рискует привести страну к хаосу, мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму»,— заявил один из военных.

По информации AFP и Reuters, после того как военные сделали свое заявление в столице Габона раздались звуки выстрелов. Информация о том, кто стрелял, не приводится. Также не уточняется информация о возможных пострадавших или погибших.

Президентские, парламентские и муниципальные выборы в Габоне прошли 26 августа. По итогам голосования с результатом 64,27% победу одержал 64-летний Али Бонго Ондимба, занимающий пост президента c 2009 года, тем самым переизбравшись на третий срок. Семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет. Предыдущим президентом страны с 1967 года был его отец, Омар Бонго.

Главный соперник Али Бонго Ондимба, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%. Оппозиция обвинила переизбравшегося президента в нарушениях на выборах. По завершении голосования в стране был введен комендантский час и отключен интернет.

Подробнее о выборах в Габоне — в материале «Ъ» «Президент, сын президента».

Милена Костерева

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