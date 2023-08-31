МИДы на урожай

В Москве прошли переговоры глав МИДов России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Центральной темой встречи стал вывоз зерна — как с Украины, так и из России. Перед этими переговорами и Москва, и Киев жестко обозначили: их позиции должны быть учтены. Анкара при этом, судя по словам господина Фидана, не видит альтернатив реанимации черноморской инициативы, из которой РФ вышла в июле. Решение проблемы пока не найдено. Обсуждение темы продолжат президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, которые в сентябре встретятся в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Анкара еще может убедить Россию (на фото справа: министр иностранных дел Сергей Лавров) вернуться в черноморскую зерновую инициативу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Анкара еще может убедить Россию (на фото справа: министр иностранных дел Сергей Лавров) вернуться в черноморскую зерновую инициативу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хакан Фидан 31 августа впервые посетил Москву в статусе главы МИД Турции. Уже во вступительном слове перед переговорами с Сергеем Лавровым турецкий дипломат обозначил, с какими вопросами он приехал: «В повестке — возобновление черноморской зерновой сделки и окончание войны мирным, справедливым путем». Кроме того, по словам господина Фидана, он намеревался обсудить с российским коллегой сирийскую тематику и ситуацию на Южном Кавказе. В обоих регионах интересы Турции и России то сталкиваются, то пересекаются.

Впрочем, именно украинская тематика, причем с акцентом на зерно, доминировала во время встречи министров. Не случайно 25 августа, прежде чем приехать в Россию, Хакан Фидан посетил Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. «Мы продолжаем прилагать усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы,— заявил Хакан Фидан в Киеве (цитата по "Интерфакс-Украина").— Я надеюсь, что мы добьемся успешного результата».

О подготовке некой альтернативы зерновой сделке, из которой Россия вышла 17 июля, турецкий министр ни в Киеве, ни в Москве публично не сказал ни слова.

Напомним, эта тема возникла на позапрошлой неделе после того, как немецкое издание Bild со ссылкой на дипломатическую переписку между Москвой и Анкарой сообщило о подготовке нового зернового соглашения. В этот раз между Турцией, Россией и Катаром.

МИД Украины в день приезда Хакана Фидана в Россию на всякий случай выпустил заявление, суть которого сводится к тому, что не должно быть никаких альтернативных сделок с участием Москвы, но без украинского зерна. «Рассмотрение возможности экспорта Россией зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, поощряет Москву к дальнейшим агрессивным действиям и усилит ее чувство безнаказанности»,— говорится в заявлении. Киев, отмечается там же, рассчитывает на то, что Турция использует свой авторитет, чтобы такой сценарий не был реализован.

МИД РФ предварил российско-турецкие переговоры собственным анонсом. «Будет обсуждена ситуация, сложившаяся после прекращения действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева»,— говорится в сообщении министерства.

При этом там отмечается, что главы МИДов РФ и Турции «намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации В. В. Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны». «Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке»,— добавили в МИД РФ.

Хакан Фидан, однако, был сосредоточен не на предложенной Москвой альтернативе, а на реанимировании прежнего формата вывоза украинского зерна, существовавшего до того, как из него вышла Россия.

«Обсуждали важный вопрос — черноморская зерновая инициатива была в центре повестки дня»,— заявил турецкий министр на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым. У России, отметил он, свои требования относительно экспорта своего зерна и удобрений. «Мы подтвердили важность удовлетворения этого требования»,— подчеркнул Хакан Фидан. Министр сообщил: Анкара изучает, что можно сделать, чтобы зерновая инициатива вновь заработала. И рассказал, что этим же занимаются ООН и ее генсек Антониу Гутерриш.

По словам главы МИД Турции, президенты России и Турции скоро встретятся в Сочи, где переговоры продолжатся. Они, как выразился министр, оценят этот вопрос стратегически: «Мы (с Сергеем Лавровым.— “Ъ”) говорили о технических деталях. Мы представим видение лидерам, работа продолжится. Сделка с точки зрения безопасности поставок продовольствия в мире имеет большое значение».

Сергей Лавров по зерновому вопросу повторил известные российские установки. «Как только будут приняты меры не по переговорам о российской части черноморского пакета, а меры по решению всех тех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генерального секретаря ООН, чьи усилия мы ценим, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета»,— подчеркнул господин Лавров.

Москва, как неоднократно заявлялось, при заключении зерновой сделки рассчитывала на выполнение ряда ее условий: снятие различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, переподключение к системе SWIFT Россельхозбанка и так далее.

Российский министр повторил предложение Москвы поставить в Турцию при финансовой поддержке Катара 1 млн тонн зерна по льготной цене для его переработки и последующей поставки нуждающимся странам. Он также отметил, что из всех объемов зерновых, в рамках черноморской инициативы вывезенных с территории Украины, меньше 3% попало в страны, которым это продовольствие действительно необходимо. Москва, по словам Сергея Лаврова, готова компенсировать эти объемы. Министр также повторил обещание, данное Владимиром Путиным на июльском саммите Россия—Африка,— бесплатно поставить шести особо нуждающимся африканским странам (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее) по 25–50 тыс. тонн зерна.

Переговоры министров в любом случае продемонстрировали, что точка в «зерновых переговорах» не поставлена — ни в вопросе перезапуска черноморской инициативы, ни по поводу альтернативного, российско-турецко-катарского соглашения.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, комментируя итоги переговоров, делает предположение: Турция рассчитывает на то, что в результате «зерновой дипломатии» удастся разблокировать украинские порты на Черном море. «Не исключено, что Турция пошла на принцип, чтобы разблокировать Одессу, Черноморск. Правда, судя по риторике, которую мы видим, Россия к этому не готова. Российский МИД говорит, что суда будут рассматриваться как военные цели»,— напоминает эксперт.

Что касается предложения Москвы поставить 1 млн тонн зерна для переработки в Турции в интересах нуждающихся стран, то, по словам эксперта, это «очень скромные объемы» (если сравнивать с тем, что вывозилось в рамках зерновой сделки). При этом Андрей Сизов напоминает, что украинский экспорт не остановился и страна вывозит все свое зерно — по суше и по Дунаю. «Ничего неординарного не происходит. Говорят, что экспорт (с Украины.— “Ъ”) упал, но причина не в том, что не работает черноморская инициатива, а в том, что зерно вывезено, а новый урожай только собирается»,— отмечает эксперт.

Другой собеседник “Ъ” на зерновом рынке, настоявший на анонимности, не видит сегодня шансов на выполнении всех требований России для возобновления зерновой сделки. Возврат к соглашению, уверен он, возможен только при условии уступок со стороны РФ, на что руководство страны сегодня, судя по всему, не готово.

С инициативой президента Путина поставить в Турцию 1 млн тонн зерна все выглядит иначе. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что G2G («от государства к государству») поставками зерна из России занимаются Объединенная зерновая компания (ОЗК; 50% плюс 1 акция у государства) и государственный «Продинторг». По его словам, необходимый объем пшеницы может быть приобретен через биржевые аукционы ОЗК либо при помощи иного механизма в зависимости от сроков исполнения контракта.

Как указывает господин Зернин, поставить 1 млн тонн пшеницы за один месяц — запредельная нагрузка для любого экспортера и инфраструктуры, но за три—шесть месяцев это посильная задача, а до конца сезона — совсем необременительная. Кроме того, продолжает Эдуард Зернин, продолжительный срок исполнения контракта поможет избежать лишней волатильности цен на российском рынке. Главный вопрос — источник финансирования этих закупок, добавляет эксперт.

Источник “Ъ” на зерновом рынке говорит, что закупка 1 млн тонн может поддержать спрос в связи с низкой долларовой ликвидностью у многих стран—импортеров российской пшеницы, тем более при условии поставок по ценам ниже рынка.

Хотя гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предупреждает, что найти возможности для переработки 1 млн тонн зерна в Турции, вероятно, будет непросто: в стране мукомольный бизнес представлен частным сектором, с которым придется как-то договариваться.

В июле, первом месяце текущего сезона, «Совэкон» оценивал экспорт пшеницы из России в 4,4 млн тонн против 2,5 млн тонн годом ранее и средних для этого месяца 2,8 млн тонн. Экспорт пшеницы в августе аналитики оценивают в 4,8–5,1 млн тонн против 3,5 млн тонн годом ранее. Как отмечает «Совэкон», активность экспортеров поддерживает высокая рентабельность, но в недалекой перспективе можно ожидать сокращения темпов продаж из-за снижения конкурентоспособности российской пшеницы.

Владимир Соловьев, Анатолий Костырев