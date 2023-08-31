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Коммерсантъ FM
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Уходит биг Бен

Британский премьер Риши Сунак сменил самого популярного министра в своем кабинете

В Великобритании сменился министр обороны. Вместо Бена Уоллеса должность получил Грант Шаппс, за последние 12 месяцев успевший побывать на четырех министерских постах. И хотя господин Уоллес заранее предупредил, что уйдет этой осенью, его отставка все равно стала событием для Соединенного Королевства. Как-никак этот чиновник умудрился сохранять один из ключевых портфелей в британском правительстве при трех разных премьер-министрах, а еще недавно был чуть ли не главным кандидатом на пост генсека НАТО. Теперь один из самых последовательных сторонников поддержки Украины уступил место опытному, но не искушенному в военном деле политику.

Теперь уже бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес не только выступал за безоговорочную поддержку Украины, но и во внутрикабинетной борьбе пытался выбить повышение финансирования британской армии

Теперь уже бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес не только выступал за безоговорочную поддержку Украины, но и во внутрикабинетной борьбе пытался выбить повышение финансирования британской армии

Фото: Ben Birchall / Reuters

Теперь уже бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес не только выступал за безоговорочную поддержку Украины, но и во внутрикабинетной борьбе пытался выбить повышение финансирования британской армии

Фото: Ben Birchall / Reuters

Правительство Соединенного Королевства покинула одна из самых влиятельных фигур британской политики. Бен Уоллес, 31 августа написавший Риши Сунаку прошение об отставке, ушел с поста министра обороны спустя четыре года после начала работы в ведомстве. С одной стороны, перестановки в кабинете министров и так ожидались осенью, а потому изменения в последний день лета вряд ли можно считать неожиданностью. К тому же Бен Уоллес еще в середине июля сам заявлял, что вскоре освободит кресло главы Минобороны, а также откажется от идеи баллотироваться в депутаты от Консервативной партии на предстоящих всеобщих выборах, которые должны состояться в 2024 году или не позднее января 2025-го.

Политический вес господина Уоллеса неизбежно спровоцировал споры о правильности такого шага и перспективах британской армии, как, впрочем, и о личности его преемника — Гранта Шаппса, до сих пор занимавшего пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

Коллеги, естественно, принялись поздравлять новоназначенного министра, а сам он заверил, что с нетерпением ожидает возможности приступить к работе с «храбрыми мужчинами и женщинами в вооруженных силах». И пообещал «продолжать поддержку Соединенным Королевством Украины». Даже экс-премьер Борис Джонсон, признавшийся, что ему «грустно видеть уход друга», назвал Гранта Шаппса «отличным выбором».

Чем известен подавший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес

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Тем не менее далеко не все пришли в восторг от назначения на ключевой пост «близкого союзника премьер-министра». По мнению некоторых представителей британских правящих кругов, Грант Шаппс «ничего не смыслит» в военном деле и это создает определенные риски для страны. Так, экс-начальник Генштаба армии Великобритании Ричард Даннат посетовал, что Бен Уоллес «проделал хорошую работу, но уходит, оставив работу незавершенной». «И теперь у нас есть новый министр обороны, который почти ничего не знает об обороне»,— заявил генерал Даннат. По его мнению, остается неясным, собирается ли господин Шаппс стать политиком или предпочтет «все-таки отстаивать оборонные нужды страны».

Сомневающиеся отмечают, что новый глава Минобороны вряд ли будет перечить премьеру и, видимо, станет весьма удобной фигурой для Риши Сунака. Не добавляет ему очков и тот факт, что за последние 12 месяцев эта должность стала для господина Шаппса уже пятой в трех консервативных правительствах — Бориса Джонсона, Лиз Трасс и нынешнего председателя кабинета министров. Политик успел побывать и министром транспорта, и главой МВД, и министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, и, наконец, министром энергетической безопасности и углеродной нейтральности. В целом же в правительство господин Шаппс попал еще в 2010 году при Дэвиде Кэмероне (был младшим министром по обеспечению жильем и местному самоуправлению).

При этом какого-либо опыта, связанного с оборонной сферой, у Гранта Шаппса не было.

И в этом смысле он, конечно, проигрывает своему предшественнику. Уникальность Бена Уоллеса заключалась в том, что он умудрялся сохранять министерский портфель со всеобщих выборов 2019 года при трех премьерах. Независимо от того, кто руководил кабинетом министров, чиновник неизменно оставался главой одного и того же ведомства. Во время правительственных кризисов 2022 года, когда кресло премьера сперва пришлось покинуть Борису Джонсону, а затем и его сменщице Лиз Трасс, господин Уоллес входил в список приоритетных кандидатов в лидеры консерваторов и, соответственно, в хозяины резиденции на Даунинг-стрит, 10. Однако от такого карьерного пути политик отказался. И, видимо, неспроста, поскольку его персона довольно быстро возникла среди претендентов на пост генсека НАТО, с которого второй год подряд из-за украинского кризиса не может уйти Йенс Столтенберг.

Чем известен новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс

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В этом плане Бен Уоллес казался весьма подходящим кандидатом. С первых дней после ввода российских войск на территорию Украины британский министр на пару с Борисом Джонсоном прослыли ярыми сторонниками поддержки Киева и в целом задали определенный тренд для последующих консервативных правительств. При нем Великобритания, например, стала первой западной страной, решившейся передать Украине тяжелые танки — Challenger 2. Кроме того, Соединенное Королевство также стало первым партнером Киева, предоставившим ВСУ дальнобойные крылатые ракеты — Storm Shadow с радиусом действия более 250 км.

Тем не менее стремление Бена Уоллеса возглавить НАТО не поддержали США, после чего он, не скрывая досаду, открыто спросил: «Почему вы не поддерживаете своего ближайшего союзника, когда он выставляет своего кандидата?» Ответа он так и не получил, а за несколько дней до этого еще и бросил тень на британо-украинские отношения, заявив, что западные союзники — «не Amazon», где можно заказывать любые товары по списку, а граждане этих стран хотели бы видеть «толику благодарности» от Киева. В итоге в середине июля господин Уоллес анонсировал, что осенью покинет правительство. Говоря о своем будущем, политик отшутился, что хотел бы поработать в местном пабе.

Между тем Бен Уоллес не только выступал за безоговорочную поддержку Украины, но и во внутрикабинетной борьбе пытался выбить повышение финансирования британской армии.

Еще летом 2022 года он бил тревогу, что расходы страны на оборону составляют 2,28% ВВП, но при этом сокращаются и рискуют опуститься ниже 2% к 2026 году. Боровшаяся тогда за пост премьера Лиз Трасс пообещала увеличить финансирование военной сферы до 3% ВВП к 2032 году, однако Риши Сунак, который спустя несколько месяцев занял должность главы кабинета министров, призывал не ставить «произвольных целей». В итоге Бену Уоллесу переубедить господина Сунака так и не удалось.

Изменится ли военная политика Великобритании с назначением нового министра обороны

В письме к премьеру с прошением об отставке министр не без доли иронии отметил: «Я знаю, вы согласны со мной в том, что мы не должны возвращаться к тем дням, когда оборона рассматривалась правительством как статья необязательных расходов, а экономия достигалась за счет сокращения расходов. Я искренне верю, что в течение следующего десятилетия мир станет еще более небезопасным и нестабильным. Мы оба убеждены, что сейчас самое время инвестировать».

И хотя, с одной стороны, отставка Бена Уоллеса станет некоторым облегчением для Риши Сунака и финансового блока его команды, поскольку никто теперь не станет постоянно требовать новых средств на оборону, с другой — его уход может обернуться ударом для Консервативной партии.

Она и так, вероятнее всего, проиграет предстоящие парламентские выборы, однако терять в этой ситуации самого популярного из своих министров ей, конечно, в любом случае не с руки. К слову, удовлетворение работой господина Уоллеса среди простых членов Консервативной партии в несколько раз превосходит аналогичный показатель господина Сунака, а новый министр обороны Грант Шаппс и вовсе замыкает список представителей действующего кабинета министров с положительной оценкой деятельности. Как отметила генпрокурор теневого кабинета (формируется оппозицией) лейбористка Эмили Торнберри, Консервативная партия — это «тонущий корабль», а потому «не имеет значения, сколько новых портфелей Риши Сунак раздаст своим друзьям».

Алексей Забродин

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