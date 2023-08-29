Бак по расчету

Как выяснил “Ъ”, нефтекомпании обеспечили себе получение заветных демпферных выплат за август, которые оцениваются в сумму более 200 млрд руб. В августе НПЗ могли лишиться этих выплат из-за значительного роста стоимости топлива, которая почти превысила уровень, при котором демпфер обнуляется. Но биржа СПбМТСБ приняла изменения в процедуру проведения торгов, из-за которых рост биржевой стоимости бензина и дизтоплива ограничен 0,5% в день. Такой расклад позволит нефтекомпаниям претендовать на получение субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтяникам удается балансировать оптовые цены так, чтобы не потерять и доходы, и демпфер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Нефтяникам удается балансировать оптовые цены так, чтобы не потерять и доходы, и демпфер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Нефтекомпаниям в августе удастся получить максимальные выплаты по демпферу в этом году, несмотря на высокие цены на бензин и дизтопливо, говорят источники “Ъ” и участники рынка. В августе нефтекомпании из-за резкого роста цен на дизтопливо и бензин могли лишиться этих субсидий, поскольку средняя оптовая стоимость бензина и дизтоплива вплотную подобралась к цене отсечения (62,59 тыс. и 64,62 тыс. руб. за тонну соответственно), при которой обнуляется демпфер. В таком случае нефтяники потеряли бы более 200 млрд руб.

Суть демпфера заключается в том, что бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной индикативной внутренней ценой. При этом если среднемесячные индексы в европейской части России на АИ-92 и дизтопливо отклоняются от индикативных значений более чем на 10% для бензина и 20% для дизтоплива, то нефтекомпании лишатся демпферных выплат.

Сейчас оптовые цены на бензин и дизтопливо превышают цену отсечения.

Так, стоимость АИ-92 и дизтоплива 28 августа выросла на 0,3% и 0,4%, до почти 63,3 тыс. и 66,8 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом средняя цена с 1 по 28 августа составила 62,36 тыс. руб. по бензину АИ-92 и 63,98 тыс. руб. по дизтопливу. Однако, судя по всему, шансов на превышение средней цены по итогам месяца нет: если цены будут расти не более чем на 0,5%, они уложатся в цену отсечения, а больше этого уровня они, скорее всего, расти не смогут.

Дело в том, что на прошлой неделе СПбМТСБ изменила регламент торгов в сегменте нефтепродуктов путем двух нововведений: появился аукцион перед началом основной сессии, а также был сужен коридор предложения заявок (с 1% до 0,5% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня или — для основной сессии — ценой закрытия дискретного аукциона). Такое изменение правил позволяет участникам рынка со стороны предложения лучше контролировать цену. При этом если бы был разрешен рост цены на 1%, как прежде, то нефтяные компании, скорее всего, лишились бы демпфера.

Биржу, как и других участников рынка, беспокоит рост цен, так как это снижает доступность продукта для большого количества потребителей, пояснили “Ъ” в СПбМТСБ. Введенный биржей аукцион открытия позволяет оптимизировать заключаемые сделки по принципу максимизации объема реализации по средней цене при достаточности предложения, а также введено ограничение верхней границы коридора 0,5% от текущей рыночной цены. Указанные действия направлены на «охлаждение» текущей рыночной ситуации и обеспечение максимальной доступности нефтепродуктов, добавили на бирже.

Управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко отмечает, что введение аукционов открытия и сужение коридоров не обсуждались с участниками рынка и пока вызывают много вопросов. Фактически аукцион длится 30 секунд, на него выставляются максимальные биржевые объемы, лимит роста цены ограничен 0,5% от средневзвешенной цены предыдущего дня. С одной стороны, при продажах максимальных объемов рост цен контролируем — 0,5%, но, с другой стороны, это не создает предпосылок для снижения цен, считает он. Если же максимальные объемы не проданы на аукционе открытия, далее проводится двойной встречный аукцион, при котором индексы могут подорожать и более чем на 0,5%. Однако аукцион открытия позволяет нефтекомпаниям управлять предложением так, чтобы избежать этого сценария.

Власти активно обсуждают, как стабилизировать оптовую стоимость топлива, которая уже превышает накопленную инфляцию и делает убыточными продажи топлива на АЗС.

При этом участники топливного рынка требуют «экстренных» мер для стабилизации цен в опасении, что независимые АЗС либо будут копить убытки, либо закроются. Они ожидают, что в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что ряд НПЗ уйдут на профилактические ремонты.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов не исключает, что оптовая стоимость топлива, которая находится на рекордных значениях, может начать стабилизироваться осенью. Он отмечает при этом, что розничные цены продолжат расти, поскольку независимые АЗС уже сейчас часто работают с минимальной маржой.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков