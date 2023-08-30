Тимати и Пинский купили российские точки Domino’s Pizza, работавшие по франчайзи

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский не покупали бренд и бизнес иностранных владельцев сети пиццерий Domino's Pizza в России, а лишь приобрели 60 ресторанов у франчайзи сети, кроме того, договорились о сотрудничестве еще с несколькими партнерами. Об этом журналистам сообщил господин Пинский. По его словам, свою сети они с Тимати будут развивать под брендом Doмиno Pizza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторатор Антон Пинский (слева) и рэпер Тимати на презентации Doмиno Pizza

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ресторатор Антон Пинский (слева) и рэпер Тимати на презентации Doмиno Pizza

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что иностранные владельцы бренда собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели»,— пояснил ресторатор в ходе презентации своей совместной с рэпером сети пиццерий (цитата по ТАСС).

21 августа DP Eurasia (владелец Domino`s Pizza в России) сообщила, что прекращает попытки продать бренд Domino`s Pizza в России. Компания инициировала начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 млн руб. В марте 2022 года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России.

22 августа Тимати сообщил, что вместе с Антоном Пинским готов приобрести сеть пиццерий с последующим ребрендингом. Рэпер указал, что у него и господина Пинского уже есть подобный опыт — в 2022 году они приобрели российский бизнес Starbucks. По оценка экспертов, если сделка состоится, ее стоимость может достигнуть 1,5 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Тимати взялся за Domino’s».

Александр Кислов