Глава подразделения по работе с VIP-клиентами Илья Опренко покинул «Тинькофф»

Руководитель подразделения для работы с состоятельными клиентами Tinkoff Private (подразделение Тинькофф-банка) Илья Опренко оставил свою должность и покинул кредитную организацию. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Тинькофф-банка. Позднее информацию «Ведомостям» подтвердил сам господин Опренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Илья Опренко покинул Tinkoff Private для развития собственного проекта за пределами группы "Тинькофф". Управлять развитием Tinkoff Private продолжит команда, которая работает с момента запуска направления»,— сообщил «Интерфаксу» представитель кредитной организации.

В разговоре с «Ведомостями» Илья Опренко рассказал о планах развивать собственный международный финтех-проект в сфере управления частным капиталом и штаб-квартирой в ОАЭ. По его словам, это будет IT-платформа для управляющих капиталом состоятельных клиентов. «Я вижу, что на рынок активно выходят независимые управляющие. Во всем мире на них приходится до 40% активов под управлением. И у них нет никакой инфраструктуры и единого удобного платформенного решения для управления капиталом»,— добавил он.

39-летний Олег Опренко возглавил подразделение Private Banking в Тинькофф-банке в июне 2021 года. Согласно информации Forbes, до прихода в Tinkoff Private господин Опренко работал в швейцарском банке UBS, а также возглавлял подразделение корпоративных финансов и сопровождения M&A сделок в Sberbank Private Banking.