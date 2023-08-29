Политтехнолога в Хакасии оштрафовали за разрисованную серпом и молотом свинью

Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тыс. руб. за нарушение порядка проведения пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) политтехнолога Михаила Биюна. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Протокол об административном правонарушении был составлен сотрудником полиции 26 августа. В тот же день он был направлен в горсуд, и в тот же день было принято решение.

19 августа на улицу в Абакане выпустили свинью. На одном ее боку был изображен серп и молот, на другом написано «Продолжительность жизни свиней растет». Как выяснилось, Михаил Биюн был организатором этой акции.

Она вызвала возмущение главы региона коммуниста Валентина Коновалова, который выдвинут на второй срок на сентябрьских выборах. «Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы,— символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память. Кроме того, они надругались над животным. Создали риск ДТП»,— заявил он тогда. Глава республики обратился в МВД по Республике Хакасия, потребовав «привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию».

Как сообщили в горсуде, в ходе рассмотрения дела Михаил Биюн признал вину и заявил, что раскаивается в своем поступке.

В сентябре в Абакане завершатся несколько крупных избирательных кампаний. Горожане будут выбирать главу республики, депутатов ее парламента и городского совета.

Валерий Лавский, Новосибирск