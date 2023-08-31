Новак: РФ договорилась с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки. По его словам, подробности этих договоренностей будут объявлены правительством РФ на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично»,— сообщил господин Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, соглашение о сокращении поставок нефти будет распространено на октябрь 2023 года.

Ранее Александр Новак говорил, что Россия в августе исполнила обязательства по снижению добычи нефти в рамках совместной договоренности со странами ОПЕК+. Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тыс. б/с в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь — на 300 тыс. б/с.

Ожидаемый рост поставок нефти в сентябре пока не отразился на ценах, которые держатся на уровне $85 за баррель. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Александр Кислов