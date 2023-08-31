Новак: РФ договорилась с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки. По его словам, подробности этих договоренностей будут объявлены правительством РФ на следующей неделе.
Александр Новак
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично»,— сообщил господин Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, соглашение о сокращении поставок нефти будет распространено на октябрь 2023 года.
Ранее Александр Новак говорил, что Россия в августе исполнила обязательства по снижению добычи нефти в рамках совместной договоренности со странами ОПЕК+. Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тыс. б/с в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь — на 300 тыс. б/с.
Ожидаемый рост поставок нефти в сентябре пока не отразился на ценах, которые держатся на уровне $85 за баррель. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.
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