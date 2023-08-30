«Калашников» нарастил объемы выпуска стрелкового оружия на 40% за год

Концерн «Калашников» за последний год увеличил объемы производства стрелкового оружия на 40%, а выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь» — почти в 1,5 раза. Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Сегодня, 30 августа, господин Оздоев был переизбран председателем совета директоров концерна «Калашников». В этой должности он занимается стратегическими задачами, связанными в том числе с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники. Он занимает пост с ноября 2021 года.

«Сегодня "Калашников" — флагман российской "оборонки", который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции... В разы увеличено производство беспилотников. Этот тренд в дальнейшем будет только усиливаться», пообещал Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в пресс-релизе «Ростеха».

В апреле «Калашников» сообщал, что за первые два месяца с начала года нарастил производство по ряду направлений на 20% в годовом выражении. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что конвейеры ВПК в стране работают в три смены.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер