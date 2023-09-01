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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор открыл на своем сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент

На сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Со 2 сентября ведомство будет блокировать сайты, которые не удалят такой контент в течение 24 часов. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Вадим Субботин

Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован»,— сказал господин Субботин на Московской международной книжной ярмарке (цитата по РБК).

В декабре Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе и видеоиграх. Нарушение закона грозит штрафом до 400 тыс. руб. для физлиц и до 5 млн руб. для юрлиц. Роскомнадзор также должен включать интернет-порталы с информацией, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», в реестр запрещенных сайтов.

Об отношении к ЛГБТ-сообществу — в публикации «Ъ» «Гендерное многообразие не влечет россиян».

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