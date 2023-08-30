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Коммерсантъ FM
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Росстат: ВВП России за первое полугодие 2023 года вырос на 1,6%

ВВП России в первом полугодии 2023-го вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Оценку привел Росстат, ее опубликовал «Интерфакс».

По предварительной оценке Минэкономики, в первой половине 2023 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении. Премьер России Михаил Мишустин приводил оценку роста показателя в 1,5%.

По действующему прогнозу Минэкономики, в 2023 году ВВП вырастет на 1,2%. Новый прогноз ведомства будет опубликован в конце августа. Глава Минэкономики Максим Решетников говорил, что показатель превысит 2%, глава Минфина Антон Силуанов ожидает роста ВВП на таком же уровне. В Центробанке считают, что рост ВВП в этом году составит 1,5–2,5%.

Олеся Павленко

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