Мировые компании обновили рекорд по выплаченным дивидендам

Крупнейшие компании мира выделили на выплату дивидендов во втором квартале нынешнего года $568,1 млрд, следует из отчета исследовательской компании Janus Henderson. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в целом является новым рекордом для мирового бизнеса. Предыдущий рекорд был установлен в первом квартале 2023 года. Тогда объем выплат составил $326,7 млрд.

По данным Janus Henderson, активнее всех выплачивают дивиденды западные банки и финансовые компании. Рост дивидендов в банковском секторе составил 19,7%, до $85,3 млрд. В результате банки обеспечили более половины общего роста объема выплат. За банковским сектором следуют нефтяные компании, чья прибыль хоть и рухнула во втором квартале по сравнению с прошлым годом, но все еще остается выше уровня 2021 года. Сами компании считают, что им удастся быстро приспособиться к новым условиям на рынке, а потому многие из них даже увеличили выплаты дивидендов и объемы обратного выкупа акций.

В целом во втором квартале 88% компаний, попавших в индекс Janus Henderson, либо увеличили запланированные выплаты дивидендов, либо сохранили их на прежнем уровне. В десятку мировых лидеров по объему дивидендов во втором квартале вошли Nestle, HSBC, Mercedes-Benz, China Mobile, Bayerische Motoren Werke, BNP Paribas, Microsoft, Allianz, Sanofi и Axa. Вместе они выплатили акционерам $57,5 млрд, что составило более 10% от общемирового объема дивидендов в этом квартале.

Кирилл Сарханянц