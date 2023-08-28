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Коммерсантъ FM
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Forbes опубликовал рейтинг 20 самых богатых женщин России

Самой богатой женщиной в России в 2023 году стала Татьяна Бакальчук

Впервые в рейтинг 20 богатейших женщин России журнала Forbes вошли семь участниц, состояние которых оценивается выше $1 млрд. Раньше число таких женщин не превышало трех. Суммарный размер капитала женщин, вошедших в рейтинг, вырос до $25,7 млрд против $25,3 млрд в 2021 году (тогда был опубликован последний рейтинг). Топ возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе. В том числе несколько участниц получили свои активы после того, как им их передали мужья или отцы после попадания в санкционные списки США и Евросоюза в 2022 году.

В топ-10 рейтинга вошли:

  1. Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries, владеет 99% долей в маркетплейсе, капитал — $7 млрд,
  2. Татьяна Литвиненко, владеет 20,6% акций «Фосагро», капитал — $2,8 млрд,
  3. Варвара Скоч, владеет 15% USM холдинга, капитал — $2,5 млрд,
  4. Марина Мордашова, владеет 52% Nordgold, капитал — $1,85 млрд,
  5. Лидия Михайлова (с семьей), владеет 80% акций группы «Черкизово», капитал — $1,55 млрд,
  6. Елена Батурина, продала компанию «Интеко», капитал — $1,3 млрд,
  7. Виктория Михельсон, владеет 2,3% акций «Новатэк», капитал — $1,2 млрд,
  8. Евгения Гурьева, владеет 4,82% акций «Фосагро», капитал — $875 млн,
  9. Екатерина Федун, владеет 1,2% акций ЛУКОЙЛа, капитал — $800 млн,
  10. Людмила Коган, владеет 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент», капитал — $725 млн.

Также в рейтинг вошли Лидия Сультеева (холдинговая компания «Вулкан», состояние $675 млн, Ольга Белявцева (производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс» — 35%, средства от продажи акций производителя соков «Лебедянского» $600 млн), Елена Рыболовлева (выплаты бывшего мужа по мировому соглашению, $600 млн), Татьяна Ковальчук («Согаз», $575 млн), Лилия Ротенберг («ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед — 33%, $500 млн), Татьяна Кузнецова (НОВАТЭК — 0,19% акций и средства от продажи акций компании, $450 млн), Лариса Алекперова (ЛУКОЙЛ — 0,2% акций и »Современные инвестиционные системы — 10%, $425 млн), Марина Седых (10,6% «ИНК-Капитала», $425 млн), Мария и Татьяна Филевы (по 25% акций S7 и по $400 млн).

О женщинах в бизнесе в России — в материале приложения «Ъ».

Олеся Павленко

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