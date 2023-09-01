Проедемте в тюрьму

Черемушкинский райсуд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима Анатолия Кайро, бывшего члена совета директоров компании «Рольф». Суд счел полностью доказанной вину менеджера в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд руб. в составе группы лиц. Организатором аферы следствие считает создателя «Рольфа» — экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, находящегося в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Процесс над бывшим членом совета директоров «Рольфа» шел в райсуде больше двух лет. Оглашение же вводной и резолютивной части приговора заняло не больше получаса. Суд полностью согласился с доводами СКР и представлявшей обвинение в суде Генпрокуратуры, счел полностью доказанной вину Анатолия Кайро в совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). Всего на полгода уменьшив срок, запрошенный гособвинителем в прениях сторон, суд приговорил Анатолия Кайро к восьми с половиной годам колонии общего режима. Также он будет обязан выплатить штраф в 500 тыс. руб.

Автодилер «Рольф» был основан Сергеем Петровым еще в 1991 году. Компания владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге и несколько лет подряд остается крупнейшим российским дилером по выручке в рейтинге «Автобизнесревю». В 2022 году чистая прибыль «Рольфа» по МСФО снизилась на 36,4%, до 13,1 млрд руб., выручка — на 36,2%, составив 231,59 млрд руб. Компания через кипрскую Delance Limited принадлежит трасту, действующему в интересах семьи Сергея Петрова. В конце 2021 года ГК «Ключавто», активно развивавшая автосалоны в регионах, планировала покупку 100% «Рольфа». Обсуждения шли одновременно с рассмотрением иска Генпрокуратуры к «Рольфу» и к Сергею Петрову. Сделка должна была быть закрыта в первом квартале 2022 года, но этого не произошло. Надзор взыскал с ответчиков 19 млрд руб., доказав через суд, что Сергей Петров, несмотря на запреты и ограничения, установленные для депутата Госдумы, продолжал активно участвовать в автобизнесе.

Приговор для осужденного стал полной неожиданностью. После того как судья закончил его читать, Анатолий Кайро некоторое время просто стоял, шокированный происшедшим. А когда кто-то из журналистов спросил его, ожидал ли он такого срока, смог лишь отрицательно покачать головой.

После этого вышла небольшая заминка — находящийся под подпиской топ-менеджер, прежде чем его отправят в СИЗО, решил переодеться. Один из адвокатов передал ему спортивную сумку.

Конвоиры дождались, пока осужденный сменит свой синий деловой костюм на спортивные штаны и олимпийку, заковали его в наручники и вывели из зала.

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении гражданина Украины Анатолия Кайро было возбуждено СКР в 2019 году. Как следовало из материалов расследования, бизнесмен являлся ключевым участником незаконной сделки, которая произошла в 2014 году под видом покупки акций ЗАО «Рольф Эстейт», которому принадлежали более двух десятков дилерских центров, земельных участков, складов и другой недвижимости. Покупателем выступало ООО «Рольф», а продавцом — кипрский офшор Panabel Ltd, который был материнской компанией всего дилерского холдинга «Рольф».

Сделку участники расследования, а потом и суд признали фиктивной, так как она, по их версии, не имела экономического смысла, а служила лишь для маскировки вывода средств на зарубежные счета. Согласно материалам дела, несмотря на перечисление покупателем денег офшору, акции, которые якобы были проданы, остались внутри холдинга.

Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах.

Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт».

Стоимость акций, которые фигурировали в незаконной схеме, 3,9 млрд. руб., следствие признало в качестве ущерба.

Стоит отметить, что еще трое фигурантов этого дела, включая основателя «Рольфа», в рамках расследования были объявлены в международный розыск. Все они давно находятся за границей, а Сергей Петров даже получил гражданство Австрии, и власти этой страны отказали в его экстрадиции России.

Защита Анатолия Кайро, считая приговор незаконным и необоснованным, обжалует его в Мосгорсуде. Но для начала ей необходимо изучить судебное решение, которое стороны получат через несколько дней.

Владислав Трифонов, Ольга Никитина