Президент Габона помещен под домашний арест

Захватившие власть в Габоне военные заявили, что президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Об этом сообщило AFP со ссылкой на распространенное военными коммюнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Габона Али бен Бонго Ондимба голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Либревиле, 26 августа

Фото: Gerauds Wilfried Obangome , Reuters Президент Габона Али бен Бонго Ондимба голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Либревиле, 26 августа

Фото: Gerauds Wilfried Obangome , Reuters

«Президент Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей»,— говорится в обращении, распространенном по местному телевидению. Военные добавили, что один из его сыновей арестован за госизмену.

Ранее сегодня, 30 августа, военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов. Президентские, парламентские и муниципальные выборы состоялись 26 августа. По их итогам 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. Он занимает пост c 2009 года. В целом семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет, предыдущим президентом с 1967 года был его отец Омар Бонго.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Президент, сын президента».