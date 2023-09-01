Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причиной стали поездки главы государства в Европу без согласования с правительством. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента»,— сказал господин Кобахидзе. Трансляция брифинга ведется на странице «Грузинской мечты» в Fаcebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

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