Завхоз американского консульства пригодился ФСБ

Обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) предъявлено экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову. По версии ФСБ, он за вознаграждение собирал для посольства США сведения о специальной военной операции (СВО) и протестных настроениях граждан России. Роберту Шонову грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее Госдепартамент США заявил, что обвинения в адрес господина Шонова не имеют под собой оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-начальник отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов (май 2023 года)

Фото: Лефортовский районный суд Экс-начальник отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов (май 2023 года)

Фото: Лефортовский районный суд

Сегодня ФСБ распространила подробности уголовного дела в отношении бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. По данным спецслужбы, с сентября 2022 года до момента задержания Роберт Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году. В ФСБ сообщили, что дипломатов Силлина и Бернстайна планируется допросить и им направлены соответствующие повестки.

В распространенном ФСБ видео Роберт Шонов рассказывает, что в сентябре прошлого года к нему обратились американские дипломаты и выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в настоящий момент резонансных событиях — СВО, мобилизации и т. д.

«Я должен был собирать сведения о всех этих событиях негативного толка, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах»,— сказал Роберт Шонов.

В марте суд избрал бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову меру пресечения в виде ареста. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Фрунзенского районного суда Владивостока без указания фамилии. Источники «Ъ» подтвердили, что речь идет о господине Шонове.

В сообщении владивостокского суда говорится, что подозреваемый был не согласен с действиями РФ на Украине и «установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями... США в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ». Затем господин Шонов был доставлен для следственных действий в Москву, и уже Лефортовский райсуд продлил ему срок содержания под стражей.

В мае Госдепартамент США заявил, что обвинение Роберта Шонова в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством не имеет под собой оснований, и осудил его арест.

Согласно изложенной руководителем пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллером информации, «Шонов является российским гражданином, который больше 25 лет работал в генеральном консульстве США во Владивостоке». После закрытия консульства Роберт Шонов был сотрудником «компании, которая по контракту оказывала услуги посольству США в Москве в строгом соответствии с законами и правилами России», уточнил господин Миллер.

По его словам, «единственная роль» господина Шонова во взаимодействии с американскими должностными лицами на момент ареста заключалась в том, чтобы составлять «выжимки сообщений» из общедоступных источников, относящихся к категории средств массовой информации. Предъявляемые Роберту Шонову обвинения свидетельствуют о применении властями России «все более репрессивных законов против собственных граждан», полагает представитель Госдепартамента.

По данным «Ъ», господин Шонов в генконсульстве США во Владивостоке занимал пост начальника хозяйственного отдела.

Алексей Чернышев, Владивосток