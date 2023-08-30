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Коммерсантъ FM
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Подоляк: папа римский стал инструментом российской пропаганды

В интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал папу римского Франциска «инструментом российской пропаганды». Так он отреагировал на призыв понтифика к российской молодежи не отказываться от культурного наследия своей страны.

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

«Если оценить фразы папы непредвзято, то мы увидим, что они являются безоговорочным поощрением агрессивного империализма, аплодисментами кровавой идее "русского мира", подразумевающей жестокое уничтожение свобод и образа жизни других людей»,— сказал господин Подоляк.

28 августа слова папы Франциска раскритиковал и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Он заявил, что его речь «вдохновляет неоколониальные амбиции страны-агрессора». Негативно о содержании выступления понтифика высказался и официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко. Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни на критику папы ответил: «папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России».

25 августа папа римский Франциск пообщался молодежью из России по телемосту, который прошел в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. В своем обращении он призвал молодых россиян быть творцами мира среди конфликтов и поляризаций, «от которых страдает наш мир».

Петр Бузлаев

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