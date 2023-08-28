Дмитрий Харитонов временно возглавит холдинг Т1

Генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов временно займет место Игоря Калганова в Т1, сообщил «Ъ» представитель компании. До принятия окончательного решения о назначении руководителя Т1 господин Харитонов будет курировать «доработку обновленной стратегии компании, дальнейшее развитие новых технологических направлений, операционные процессы организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Харитонов

Фото: РИА Новости Дмитрий Харитонов

Фото: РИА Новости

Ранее «Ъ» сообщал, что гендиректор группы Т1 Игорь Калганов покидает компанию, которую возглавлял чуть больше года. За год руководства господин Калганов анонсировал ряд крупных проектов, в том числе инвестиции в производство микроэлектроники, беспилотников, космические технологии, говорил о планах выхода на IPO. Источники на IT-рынке утверждали, что именно «излишние инициативность и самостоятельность» вызвали вопросы у акционеров.

Юлия Юрасова