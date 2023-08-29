Украину сажают на гарантин

Готовность предоставить Украине гарантии безопасности на двусторонней основе выразили почти 30 стран. При этом консультации о заключении соответствующих соглашений, призванных стать промежуточным решением до вступления Киева в НАТО, начали только США и Великобритания. По словам президента Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на реализацию «израильской модели», то есть на стабильную военно-техническую поддержку союзников без перспективы их вмешательства на случай конфликта. Впрочем, сами союзники, по сообщениям западных СМИ, пока плохо понимают, в чем именно будут заключаться гарантии с их стороны. Ситуация осложняется предвыборной кампанией в США и возможной победой представителя Республиканской партии на выборах-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции глав стран G7 в июле 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции глав стран G7 в июле 2023 года

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Страны G7 согласились с необходимостью предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО еще в середине июля. С тех пор готовность присоединиться к инициативе двусторонних соглашений с Киевом о военно-технической помощи выразили в общей сложности 29 стран, однако переговоры о непосредственной конфигурации договоренностей украинские власти начали только с США и Великобританией. В ближайшее время процесс должен стартовать и с Францией. Однако, судя по динамике, выйти на подписание первых документов до конца 2023 года, как изначально хотели в Киеве, не удастся. По данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), одна лишь подготовка соглашений займет месяцы.

При этом пока только в Киеве, похоже, представляют, какими по содержанию должны стать планируемые соглашения. По словам Владимира Зеленского, речь идет об «израильской модели», которая будет включать «и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее». Правда, в случае с Украиной модель, видимо, получится шире израильской, поскольку Израилю, на который не распространяется 5-я статья договора НАТО (о коллективной обороне), схожие гарантии предоставляются только со стороны Вашингтона, а Киеву готовы помочь десятки стран. В недавнем интервью украинскому телеканалу «1+1» господин Зеленский подчеркнул, что соглашения будут действовать до присоединения страны к НАТО, а также не попадут в зависимость от того, кто будет занимать кресло президента США, так как для надежности их проведут через Конгресс.

Впрочем, в этом как раз и заключается проблема, с которой стороны столкнулись при выработке непосредственных решений.

Предполагается, что за основу всех двусторонних договоренностей будет взят документ, заключенный между Киевом и Вашингтоном. Однако пока даже среди стран G7, от которых и пошла эта инициатива, нет единого мнения о том, какими именно должны оказаться обязательства вовлеченных в процесс сторон, сообщила со ссылкой на источники WSJ. Кроме того, союзники еще не пришли к консенсусу, насколько детализированными должны быть готовящиеся соглашения. И наконец, не до конца понятно, как технически США закрепят свои обязательства перед Украиной.

То, как это себе представляет Владимир Зеленский, действительно наиболее надежный вариант, который будет сложно пересмотреть в случае смены власти в Белом доме. Международные договоры, носящие обязывающий характер, должны быть приняты двумя третями голосов в Сенате, где на данный момент Демократическая партия имеет минимальное большинство. Отменять документ также пришлось бы двумя третями Сената.

Чтобы закрепить соглашения таким образом, президенту Джо Байдену и его коллегам придется убедить почти два десятка республиканцев поддержать достигнутые между Вашингтоном и Киевом договоренности. Несмотря на в целом двухпартийную поддержку Украины, значительная часть консерваторов сейчас активно выступает за снижение объемов помощи Киеву, а набирающая ход президентская кампания лишь усложняет задачу для Белого дома.

Теоретически демократы все равно могли бы добиться нужного для себя результата, учитывая, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (в отличие от своего вечно лавирующего коллеги, спикера Палаты представителей Кевина Маккарти) последовательно выступает за поддержку Киева и, наверное, мог бы помочь в собирании голосов даже при столь неблагоприятной внутриполитической обстановке.

Однако с учетом всех обстоятельств процесс явно рискует затянуться, а без его финализации в США другие желающие предоставить Украине гарантии на двусторонней основе вряд ли решатся идти поперед Вашингтона.

Есть у господина Байдена и другой вариант — заключить соглашение на президентском уровне. И пока он будет у власти, работать оно будет не хуже сенатского. Проблема в том, что в случае прихода в Белый дом по итогам выборов-2024 представителя Республиканской партии (большинство кандидатов которой, включая тройку лидеров — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами,— настроены весьма критически по отношению к помощи Украине) договоренности могут быть моментально разорваны указом нового американского лидера.

Именно этого и боятся европейские союзники Киева. Они помнят, как заступивший на пост главы Белого дома в январе 2017 года Дональд Трамп, пытающийся ныне вернуться в Овальный кабинет, разрывал соглашения своего предшественника Барака Обамы и выводил Штаты из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном.

Как уточняет WSJ, среди европейских стран множатся опасения, что разбираться с российско-украинским конфликтом им придется без должной помощи со стороны США. В первую очередь их волнует тот факт, что они не смогут компенсировать выпавшие объемы финансовой и военной помощи, если Вашингтон решит самоустраниться. Собеседники издания уточнили, что в любом случае считают необходимым предоставить Украине надежные гарантии безопасности, поскольку без них, по их мнению, остановить боевые действия будет невозможно. Правда, уже сейчас они видят признаки того, что администрация Джо Байдена в итоге может решиться на более слабые, чем ожидалось, параметры соглашения, а это, в свою очередь, не решит проблему.

В России за процессом разработки гарантий безопасности для Украины следят с меньшей напряженностью, чем за перспективой вступления этой страны в НАТО.

Еще в июле президент РФ Владимир Путин, комментируя принципиальное согласие G7 зафиксировать свои обязательства по поддержке Киева, заявлял, что любая страна вправе выбирать способ обеспечения безопасности, «который считает для себя правильным». «Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны… А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности… Мы не против обсуждения подобного рода. Но еще раз повторю — при обязательном условии обеспечения безопасности России»,— отметил господин Путин. О возможном членстве Украины в НАТО в том же комментарии российский лидер однозначно отозвался как об угрозе РФ.

Алексей Забродин