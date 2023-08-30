Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры предложило обязать операторов связи передавать РКН имена абонентов

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому все операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору (РКН) данные своих абонентов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

«Предлагается установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя»,— говорится в тексте документа, который размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, операторы также должны будут передавать Роскомнадзору сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами. Кроме того, операторов предлагается обязать предоставлять РКН список абонентских номеров, выделенных коммерческим компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые заключили договоры о предоставлении услуг связи.

Ранее в июне операторов обязали уведомлять Роскомнадзор при передаче персональных данных россиян в любую страну. Также они должны убедиться, что иностранный партнер сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить ее защиту при обработке. В течение 10 дней Роскомнадзор имеет право запретить передачу таких данных, если запрет не наложен в этот период, то данные могут быть переданы.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...