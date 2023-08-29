РБК: Минпромторг предложил разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах

Минпромторг России предлагает разрешить хранение в российских морских портах взрывоопасных удобрений (аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия), сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством законопроект. Сейчас Водный кодекс РФ запрещает размещать в морских портах эти вещества.

Изначально, как писал «Ъ», проект закона был разработан Минпромторгом в апреле, но тогда к инициативе возникли вопросы и ее отправили на доработку. Теперь же, как отмечают источники РБК, предложение министерства получило предварительное одобрение федерального правительства. После официального получения положительного отзыва кабинета законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Если инициатива Минпромторга будет одобрена, химикаты разрешат размещать в специализированных хранилищах на территории морских портов, но за пределами границ прибрежных защитных полос. Поправки также относят проектную документацию по таким спецхранилищам аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня, то есть для реализации таких проектов будет необходимо положительное заключение госэкспертизы.

Также предлагается принять поправку о том, что при строительстве портовых спецхранилищ для селитры, аммиака и нитрата калия на территории портов должны соблюдаться требования, исключающие причинение вреда здоровью человека и экологии (сейчас это в законодательстве не прописано). В ведомстве отметили, что проект закона направлен на развитие российской экономики и создание необходимой логистической инфраструктуры.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В портах запахло аммиаком».

Александр Кислов