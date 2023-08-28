Деньги на снаряды не растратили, а просто украли

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к семи годам колонии Виталия Чернова — гендиректора компании «Стройинвестпроект». Бизнесмен признан виновным в хищении более 67 млн руб., выделенных в рамках реализации федеральной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в 2011–2020 годах». Бюджетные средства были похищены при модернизации входящего в «Ростех» ОАО «Завод пластмасс» в Челябинской области, выпускающего снаряды и промышленную взрывчатку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Райсуд рассматривал уголовное дело Виталия Чернова более полутора лет. В итоге он согласился с доводами гособвинения из прокуратуры Москвы, признав бывшего гендиректора «Стройинвестпроекта» виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — махинациях с деньгами, выделенными в рамках реализации федеральной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в 2011–2020 годах».

При этом райсуд из-за истечения срока давности освободил Виталия Чернова от отбытия шестилетнего наказания за растрату. Однако бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу по второй статье обвинения. После оглашения приговора находившийся под подпиской о невыезде осужденный был взят под стражу в зале суда.

Как ранее сообщал «Ъ», Виталия Чернова следствие считало организатором хищения части средств, выделенных на модернизацию входящего в «Ростех» ОАО «Завод пластмасс». Модернизация оборонного предприятия, которое специализируется на выпуске боеприпасов к танковым пушкам, корабельным орудиям, полевой артиллерии, минометам и неуправляемых ракет для авиации, финансировалась за счет федеральной программы по развитию ОПК.

Предполагалось, что часть средств была похищена в Москве, еще до перевода в Челябинскую область.

Поэтому первоначально, с мая 2018 года, в обстоятельствах преступления разбирались сотрудники следственной части УВД по Северо-Западному округу столицы. Причем почти год расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако 3 апреля 2019 года гендиректор «Стройинвестпроекта» был задержан, ему предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). После этого материалы дела были переданы в четвертое управление МВД России, которое занимается расследованием преступлений, совершенных на спецбъектах.

Как следует из материалов дела, 24 сентября 2014 года расположенное в городе Копейске Челябинской области ОАО «Завод пластмасс» заключило договор субподряда с ФГУП «Спецстройтехнологии», созданным при Спецстрое России. Соглашение предусматривало выполнение унитарным предприятием различных работ на сумму 371,6 млн руб. Однако, вступив в сговор с руководством ООО «Кронос», следует из материалов дела, Виталий Чернов начал вести переговоры с руководством субподрядчика об участии и этой частной компании в модернизации оборонного завода.

Хотя переговоры завершились успешно, как следует из материалов дела, бизнесмен не намеревался и не имел возможности исполнить заключенные соглашения.

И после того, как ФГУП перечислило на счета «Кроноса» 89 млн руб., большая их часть по указанию Виталия Чернова, следует из материалов дела, оказалась на счету подконтрольного ему ООО «Стройинвестпроект». В качестве обоснования перевода выступал договор субподряда, заключенный между компаниями 25 сентября 2014 года. Согласно материалам дела, соглашение было составлено «с целью вуалирования» хищения бюджетных средств, так как работы на челябинском предприятии были выполнены лишь частично, а ущерб превысил 67 млн руб.

Вину бизнесмен не признал, его защита намеревается обжаловать приговор.

Владислав Трифонов