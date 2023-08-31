Минкультуры: «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют духовным ценностям России

Министерство культуры России выступило против проката в России кинофильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. С просьбой рассмотреть вопрос о разрешении проката фильмов в ведомство обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Политик предлагал Минкультуры провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер». Копии фильма, по его мнению, можно завести в Россию по параллельному импорту. Однако в министерстве с предложением парламентария не согласились.

«Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— говорится в ответе врио министра культуры Андрея Малышева на запрос господина Даванкова (есть у «Ъ»). В ведомстве также указали, что в российском прокате сейчас с успехом идут российские картины, которые полностью соответствуют духовно-нравственным ценностям. В качестве примера приводятся фильм «Свидетель» о военной операции на Украине, а также картина «Пальма-2» о дружбе мальчика и собаки.

Также Андрей Малышев подчеркнул, что «представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий». По мнению Минкульта, отсутствие иностранных фильмов стимулирует развитие отечественной кинематографии.

Права на кинопрокат «Барби» принадлежат американской Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Обе компании ушли из России в 2022 году из-за ввода российских войск на Украину.

Оба фильма вышли в мировой прокат в один день — 20 июля. За три недели «Барби» собрала в мировом прокате более $1 млрд. Сборы «Оппенгеймера» за этот же срок составили $552 млн. Оба фильма хотя и не вышли в России, но были опубликованы на торрентах, правда в «экранном» качестве. Как писал «Ъ», в пиковый период число загрузок и раздач фильма про Барби достигло 8 тыс., а у «Оппенгеймера» — 4 тыс.

О господдержке кинотеатральной индустрии — в колонке корреспондента «Ъ» Юлии Юрасовой.

Александр Кислов