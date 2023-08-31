Собянин сообщил о строительстве объектов ПВО для защиты Москвы от БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица по заказу Минобороны занимается строительством новых объектов ПВО. По словам мэра, объекты строятся на протяжении последних нескольких недель с целью защиты от беспилотников. Об этом он рассказал в выступлении в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Господин Собянин отметил, что новые объекты ПВО строятся очень быстро. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Среди почти завершенных объектов — аэропорт для перехватчиков дронов в Орле. По словам мэра, в городе еще не успели закончить обустройство авиаузла, «как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы».

С начала мая Москва подвергается атакам беспилотников. 30 июля обломки БПЛА повредили две высотки в «Москва-Сити», а в ночь на 1 августа еще один БПЛА врезался в правительственную башню квартала. Последняя атака дронов на Москву произошла утром 31 августа — БПЛА был сбит в Воскресенском районе Московской области. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты на прием и вылет рейсов в течение нескольких часов.

30 августа об атаках беспилотников сообщали власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. В Пскове был атакован аэропорт. В результате повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Всего прогремело почти три десятка взрывов.

Полина Мотызлевская