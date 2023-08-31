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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:20

Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум

Индекс Мосбиржи достиг 3230 пунктов, это максимум в 2023 году. Доллар вырос примерно на 21 коп., до 96,43 руб. Стоимость евро снизилась на 19 коп., до 105,1 руб.

К 11:17 индекс составляет 3230,47 пункта. Он прибавил относительно предыдущего дня 0,55%. Предыдущий годовой максимум был зафиксирован 14 августа (3225,78).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По росту котировок акций лидируют ВТБ (+3,26%), «Россети» (+2,02%), «Сегежа» (+1,64%), «Магнит» (+1,63%), «Транснефть» (+1,62%). Лидерами снижения являются «Фосагро» (-0,54%), «Глобалтранс» (-0,5%), ПИК (-0,4%).

Об ослаблении рубля и мерах поддержки правительства — в материале «Ъ» «Рубль притормозили».

Леонид Уварчев

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