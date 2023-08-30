Боррель предложил создать фонд содействия Украине на €20 млрд до 2027 года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече министров обороны стран союза предложил создать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы объемом €20 млрд — по €5 млрд на каждый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes, Reuters Фото: Isabel Infantes, Reuters

«Предлагаю рассмотреть вопрос о создании с 2024 по 2027 год фонда, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины»,— сказал господин Боррель на саммите, стартовавшем сегодня, 30 августа, в испанском Толедо. По его словам, этот фонд поможет Украине противостоять России в вооруженном конфликте.

Глава европейской дипломатии также предложил увеличить до 40 тыс. число военнослужащих армии Украины, которых ЕС подготовит до конца 2023 года. ЕС уже подготовил 25 тыс. украинских военных. «Миссия достигнет своей цели — 30 тыс. солдат — к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года»,— сказал Жозеп Боррель.

В конце июля руководство ЕС решило вынести на обсуждение глав МИД ЕС план расширения ресурсов Европейского фонда мира, чтобы увеличить поставки оружия Украине. В декабре 2022-го Совет ЕС согласовал выделение в 2023 году Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд.

Подробнее о том, как ЕС намерен оказывать Украине долгосрочную военную помощь, читайте в публикации «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Александр Кислов