МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула России после слов о русском языке

Генконсул России Евгений Бобров в Алматы покинул Казахстан и завершил дипломатическую миссию в этой стране, сообщили в МИД Казахстана. Ранее господин Бобров заявил о дефиците учителей русского языка и литературы в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бобров

Фото: Генеральное консульство РФ в Алма-Ате Евгений Бобров

Фото: Генеральное консульство РФ в Алма-Ате

«Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране»,— сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров (цитата по orda.kz).

Господин Смадияров добавил, что, по данным Минпросвещения страны, из 7,7 тыс. государственных школ полностью на русском языке обучение ведут в 1,2 тыс. школ, на русском и казахском — 2,55 тыс., только на казахском — 3,96 тыс. По его словам, у правительства Казахстана нет планов переводить все школы в стране на обучение только на казахском языке.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию»,— добавил Айбек Смадияров.

Комментариев от МИД России не поступало.

23 августа Евгений Бобров в интервью ТАСС заявил, что в Казахстане падает уровень использования и изучения русского языке. Как утверждал господин Бобров, это произошло из-за сокращения русскоязычного населения до 15%, а также изменения школьной программы «с опорой на казахский язык». По его словам, в Казахстане есть дефицит учителей русского языка.

Олеся Павленко