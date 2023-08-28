Китайская BYD покупает подразделение американской Jabil за $2,2 млрд

Сегодня, 28 августа, китайский автопроизводитель BYD сообщил о покупке подразделения по производству комплектующих для потребительской электроники американской компании Jabil. Сумма сделки составит 15,8 млрд юаней ($2,2 млрд).

Хотя BYD больше всего известна электромобилями, компания начинала в 2007 году как производитель комплектующих для потребительской электроники. Сейчас производством комплектующих для смартфонов, ноутбуков и другого занимается ее дочерняя компания BYD Electronic. Именно она покупает подразделение Jabil. В него ранее в этом месяце были выведены заводы по производству комплектующих для смартфонов и прочей потребительской электроники, находящиеся в китайских городах Чэнду и Уси.

По мнению экспертов, сделка укрепит позиции BYD на рынке комплектующих для гаджетов — в частности, компания поставляет комплектующие Apple. «Я думаю, для BYD это напоминание о том, что они занимаются не только электромобилями»,— считает основатель консалтинговой компании Sino Auto Insights Ту Ле.

Акции Jabil сегодня, 28 августа, выросли на 6%. Акции BYD Electronic сначала упали на 9%, но затем вернулись к прежним значениям.

Яна Рождественская