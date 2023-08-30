Экс-чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года заключения по делу о мошенничестве

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо к 8 годам 6 месяцам заключения. Его признали виновным в хищении 916 млн руб., выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.

Как сообщила «Ъ» Генпрокуратура, признанному виновным по ч. 4 ст. 159 УК Борису Мазо назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. руб. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что Мазо совместно с замминистра культуры Григорием Пирумовым создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Мазо задержали в 2019 году в Вене по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости в Испании. В 2021 году Австрия экстрадировала его в Россию по запросу Генпрокуратуры. Свою вину в суде он не признал. Приговор Григорию Пирумову вынесли еще в июле 2022 года. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эрмитаж подсуден Петербургу».