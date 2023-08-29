Песков — про падение «Луны-25»: путь к звездам лежит через тернии

Падение станции «Луна-25» — это повод проанализировать ошибки, но не надо отчаиваться, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «путь к звездам — он лежит через тернии».

Представитель Кремля считает, что в ЧП со станцией «ничего нет страшного» и необходимо продолжать работать. «Главное — продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное — не останавливаться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он добавил, что у России «планы достаточно амбициозные» и они будут реализовываться. Дмитрий Песков убежден, что «реализация сложных космических программ не бывает без сбоев». «Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы — это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз»,— сказал он.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый запуск российской лунной станции впервые почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Но 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь со станцией «Луна-25» была потеряна. По предварительным данным, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование». Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов призвал «не делать из этого трагедию» и сказал, что миссию могут повторить в 2026 году.

Лаура Кеффер