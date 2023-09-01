Стоимость нефти Urals в августе выросла до $74 за баррель

В августе 2023 года средняя цена нефти российской марки Urals составила $74 за баррель, сообщил Минфин. Стоимость нефти увеличилась в 1,15 раза относительно июля. Тогда цена Urals была на уровне $64,37 за баррель.

Средняя цена на нефть Urals по итогам периода с января по август текущего года составила $56,58 за баррель. В январе—августе прошлого года российская нефть торговалась по $82,13 за баррель. Стоимость нефти в августе снизилась в 1,001 раза относительно аналогичного месяца в 2022 году ($74,73 за баррель).

По данным Минфина, средняя цена сорта North Sea Dated (соответствует смеси Brent) в августе составила $86,20. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 14,2%.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Однако, по данным Bloomberg, ряд западных компаний покупает российскую нефть марки Urals выше уровня установленного потолка цен.

Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Милена Костерева