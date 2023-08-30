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Коммерсантъ FM
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Гендерное многообразие не влечет россиян

Более 60% респондентов поддерживают ограничение прав ЛГБТ-сообществ

Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным — об этом говорят результаты опроса Russian Field. О необходимости ограничения прав гомосексуалов заявило 62% респондентов, ограничения прав трансгендерных людей поддерживают 55%. Два года назад всего 42% россиян были категорически против идеи равенства гомосексуальных и гетеросексуальных людей, а в 2013 году таких насчитывалось всего 19%. Правозащитники уверены, что это влияние закона о запрете так называемой «ЛГБТ-пропаганды», который был принят десять лет назад и значительно ужесточен в 2022 году. А известный борец с ЛГБТ-сообществом депутат Виталий Милонов считает, что Россия является «последним маяком яркого света в мрачном радужном море греха».

Фото: Денис Галицын, Коммерсантъ

Фото: Денис Галицын, Коммерсантъ

В августе 2023 года исследовательская группа Russian Field опросила россиян о том, какие ценности россияне они считают традиционными, какие ассоциации у них вызывает словосочетание «европейские ценности» и как они относятся к представителям ЛГБТ-сообщества. «Размер выборки — 1600 респондентов, она репрезентативна по полу, возрасту в рамках РФ и федеральных округов в частности»,— заявили исследователи.

Отвечая на вопрос о «традиционных ценностях», респонденты чаще всего упоминали патриотизм, семью, уважение к старшим, любовь к Родине, а также веру, православие, свободу и справедливость (Russian Field не указали, сколько процентов выбрали такие варианты). «Европейские ценности» у респондентов ассоциировалось со свободой, демократией и толерантностью, а также ЛГБТ, «гомосексуализмом» и однополыми браками. «Также респонденты часто заявляли, что словосочетание "европейские ценности" вызывает у них отвращение»,— говорится в исследовании. При этом четверть респондентов уверены, что в России нет никаких законодательных ограничений для представителей ЛГБТ-сообщества. Тем не менее 44% упомянули о невозможности заключить в России однополый брак. Также они знают о запрете «ЛГБТ-пропаганды» и информирования на тему гомосексуальности.

22% опрошенных отрицательно ответили на вопрос о том, должны ли существовать законодательные ограничения для гомосексуальных и трансгендерных людей; 16% затруднились с ответом, а 3% отказались говорить на эту тему. Но 62% считают такие ограничения необходимыми. «Четверть опрошенных выступает за ограничения на пропаганду или информирование о нетрадиционных отношениях, 13% — на публичное проявление чувств; 11% заявили о полном неприятии людей с нетрадиционной ориентацией и выступают за ограничения на их проживание в стране»,— говорится в исследовании.

Значимо чаще других за ограничения выступали россияне старше 45 лет и с доходом до 40 тыс. руб.

В 2021 году схожий опрос провел «Левада-центр» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и получил сопоставимые результаты. Тогда за равные права гомосексуальных и гетеросексуальных россиян выступало 14% опрошенных, еще 19% были «скорее согласны» с этой позицией (в общей сложности 33% против 22% у Russian Field). Категорически не согласны с таким подходом были 42% опрошенных, «скорее не согласны» — 17% (в общей сложности 52% против 62% в свежем опросе). А вот в 2013 году «Левада-центр» получил совсем другие данные. Десять лет назад 7% полностью поддерживали равные права для ЛГБТ-россиян, 32% «скорее поддерживали» (в общей сложности 39%). Категорически против были 19% опрошенных, «скорее против» — 28% (в общей сложности 47%).

Россияне поддерживают законодательный запрет смены пола

Правозащитников такая тенденция не удивляет. «С 2013 года на федеральном уровне действует закон о "запрете ЛГБТ-пропаганды", который на практике изменил отношение общества к ЛГБТ-людям с нейтрального на частично негативное,— говорит юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).— В 2022 году этот закон был расширен. Таким образом, на примере государственной антиЛГБТ-пропаганды в России мы видим, что за 10 лет в российском обществе усилились стереотипы и предрассудки в отношении ЛГБТ-людей. На практике это неизбежно влечет нарушение их прав и легитимизирует насилие по отношению к ним». Господин Оленичев настаивает на дискриминационном характере закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды», поскольку из него следует, что гомосексуальные и гетеросексуальные люди «социально не равноценны».

Также исследователи выяснили отношение респондентов к трансгендерным людям. Об их существовании слышали 89% опрошенных. В то же время 40% затруднились с ответом на вопрос, есть ли в России ограничения для трансгендерных граждан. Недавний запрет на «смену пола медицинским путем» (принят Госдумой в июле) упомянули лишь 12% респондентов. «Интересно, что за запреты для транслюдей россияне выступают реже — 55% поддерживают их, 24% против. Но там больше затруднившихся с ответом. В обоих случаях опрошенные чаще всего поддерживают ограничения на пропаганду или информирование,— отметил в разговоре с “Ъ” социолог Russian Field Илья Дорханов.— При этом в случае с гомо- и бисексуалами второе по популярности желаемое респондентами ограничение — запрет на публичные проявления чувств: объятия, поцелуи. А в случае с трансперсонами на втором месте идут ограничения на их проживание в России — такое вот жесткое их неприятие».

Социологи считают, что результаты опроса говорят о расколе российского общества — но не по вопросу о том, должны ли существовать ограничения для представителей ЛГБТ-сообщества, а о том, есть ли они сейчас.

«Можно предположить, что это связано как с деликатностью темы, так и с тем, что многие респонденты не уверены, можно ли действующие российские законы считать ограничениями, или это "еще не ограничения", а что-то другое. Кто-то, возможно, на всякий случай старается никак не оценивать законодательство в разговоре с незнакомыми людьми. Но стоит отметить, что отказов оказалось гораздо меньше, чем мы ожидали»,— подчеркнул господин Дорханов.

Исследователи отметили и «возрастной раскол» — среди молодежи лишь около трети поддерживают ограничения для ЛГБТ: «В более старших группах эта доля значительно выше, 60–70%».

На серьезный разрыв в ответах разных возрастных групп указывает и господин Оленичев: «Почти две трети молодежи в возрасте от 18 до 27 лет признают, что такие ограничения есть. При этом почти 43% людей, давших такой ответ, не считают нужными подобные ограничения. Это говорит о большей чувствительности молодежи к вопросам равенства и запрета дискриминации».

«Гомосексуализм превратился в скорее политическое явление, нежели во что-то, связанное с частной жизнью. Поэтому и такое отношение людей в нашей стране: очевидно же, что ЛГБТ — это своего рода организационное оружие, применяемое Западом против пассионарной сердцевины культур и традиций разных стран. Один из изводов отвратительного неомарксизма,— заявил “Ъ” депутат Госдумы, известный противник ЛГБТ-сообщества Виталий Милонов.— К счастью, у нас страна поистине демократическая и свободная: все люди имеют право на свою частную жизнь. Но я рад, что государство четко демонстрирует свое отношение к таким вещам — Россия стоит на здоровых ценностях, и это залог нашего счастливого будущего. Мы последний маяк яркого света в мрачном радужном море греха».

Эмилия Габдуллина

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