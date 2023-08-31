Боррель: ЕС должен подготовиться к приему 10 новых стран

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен начать подготовку к приему 10 новых стран. Глава европейской дипломатии отметил, что идея расширения ЕС «витала над дискуссией», а процесс вступления стран в объединение ускорила военная операция России на Украине. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в испанском городе Толедо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Борреля, нужно «придать импульс процессу» расширения Евросоюза путем определения политических целей вступления в его состав Украины и Западных Балкан. «В этих условиях определение некоего горизонта, временных рамок приема позволит сосредоточить усилия стран ЕС и стран-кандидатов»,— добавил он (цитата по ТАСС).

28 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал ЕС готовиться к расширению объединения. По его словам, ЕС должен быть готов к приему новых стран-членов в состав объединения к 2030 году.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран. Среди них Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Украина подала документы на вступление в Евросоюз в конце февраля 2022 года, в июне заявку одобрили.