В Госдуму внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) внес законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Предполагается, что поводом для этого будет непостановка на воинский учет в установленный по закону срок.

Согласно пояснительной записке, принимаемые в российское гражданство лица дают присягу, обязуясь соблюдать Конституцию РФ, а содержащаяся в ней ст. 59 указывает, что защита отечества является долгом и обязанностью гражданина России. «Предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации»,— сказано в документе (.pdf).

Иностранец, получивший российское гражданство, принимает присягу и получает паспорт гражданина РФ, после чего в двухнедельный срок обязан прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы встать на воинский учет. Сейчас приобретенного в России гражданства можно лишиться за дискредитацию вооруженных сил РФ и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.

Ранее начали появляться сообщения о том, что в разных регионах России мигрантов, недавно получивших гражданство, доставляют в военкоматы для постановки на учет. В Санкт-Петербурге полиция провела двухдневный рейд на Софийской овощебазе, оттуда в военкоматы доставили 100 человек. В Челябинске получившим гражданство РФ мигрантам выдавали повестки на рынке. Совет по правам человека при президенте предлагает синхронизировать выдачу российских паспортов и постановку новых граждан на воинский учет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Паспорт выдадут с повесткой».

Лаура Кеффер