Приговор для советника мэра, министерства для губернатора и пожар на складах с краской

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По букве закона

Бывший советник мэра Ярославля осужден на 9,5 лет за взятки. Приговор сторона защиты обжалует.

Экс-депутат муниципалитета Ярославля за мошенничество приговорен к принудительным работам.

Бывшему заместителю мэра Ярославля изменили приговор по делу о взятке.

Суд обязал Переславскую думу выбрать главу города.

Приставы запретили выезд за границу экс-депутату муниципалитета Ярославля. В его квартире выявили незаконную перепланировку.

Отставки и назначения

В Ярославле директора фонда капремонта поменяли через месяц.

Ярославский «Шинник» возглавил бывший игрок клуба.

В Ярославле избрали ректора Демидовского университета.

На ярославском радиозаводе назначен новый директор.

Мэрия Ярославля уволила чиновника из-за информации спецслужб. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля покинул свой пост. Исполняющим обязанности стал первый заместитель.

Городская и региональная политика

В ярославском правительстве с 1 сентября вводят министерства. В регионе появятся министерства конкурентной политики и развития НКО.

Мэрия Ярославля планирует снос пострадавшего от взрыва дома на улице Батова.

В Ярославле «ПАТП-1» в два раза сократило кредиторскую задолженность.

Ярославское благоустройство

Инвестор назвал сроки строительства жилья на месте ярославской табачной фабрики.

На дороге от Ярославля до Костромы планируют кафе, мотели и платные парковки.

В Ярославле благоустройство Петропавловского парка начнется не раньше 2025 года.

В Переславле приостановлен контракт на благоустройство набережной Плещеева озера. При этом само благоустройство не планируют останавливать.

Выборы

Агиткампания «Справедливой России» в Ярославской области поссорила депутатов Госдумы.

Председатель ЛДПР стал кандидатом в депутаты ярославской облдумы.

Ярославский бизнес

Владелец асфальтового завода судится с мэрией Ярославля за собственность на землю.

Дороги и транспорт

В Тутаеве возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог. Подрядчик прокомментировал возбуждение дела.

Подмосковный подрядчик заново перекладывал асфальт на дороге под Тутаевом.

Глава ГИБДД предлагает реконструкцию ЮЗОД вместо проекта глубокого обхода Ярославля.

Ярославские льготники не спешат переходить на безнал в транспорте.

Цифры недели

В Ярославле объекты культурного наследия отдадут инвесторам на 49 лет.

В Ярославле штраф за безбилетный проезд вырастет до 2 тыс. руб.

ЧС недели

В Ярославле горел склад с лакокрасочными материалами. На тушение ушло более 10 часов. Ярославская прокуратура установит причины пожара.

Алла Чижова