В Тутаеве возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог

В Тутаеве возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за некачественного капитального ремонта дорог на улицах Моторостроителей и Соборной. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В информационном сообщении прокуратуры говорится, что в 2022 году МКУ «Центр Контрактных Отношений» и АО «РУМСР» заключили контракт на капитальный ремонт участков двух улиц. Прокуратура установила, что подрядчик использовал более дешевую тротуарную плитку, чем предусмотрено проектной документацией и зафиксировано в акте приемки работ. В ведомстве считают, что эти действия нанесли ущерб бюджету Тутаевского района в размере 2 млн руб.

Теперь прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании этих средств с «РУМСР» в пользу районного бюджета. В то время как региональное УМВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и занимается его расследованием.

АО «РУМСР» является крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог в Ярославской области. Сейчас подрядная организация выполняет капитальный ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле, ранее работы выполнялись на улице Первомайской, проспекте Толбухина, а также на участке дороги Каплино – Шельшедом – Рублево в Большесельском районе. «РУМСР» возглавляет экс-мэр Рыбинска Евгений Сдвижков.

Алла Чижова