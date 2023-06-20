В Ярославле избрали ректора Демидовского университета

Ректором Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П.Г. Демидова избран Артем Иванчин. Об этом сообщает пресс-служба ЯрГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванчин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Артем Иванчин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Выборы ректора Демидовского университета прошли на конференции преподавателей и обучающихся вуза. Кандидатов было двое — временно исполняющий обязанности ректора, декан юридического факультета ЯрГУ Артем Иванчин и декан факультета биологии и экологии Олег Маракаев.

Голосование делегатов конференции было тайным. Артем Иванчин получил 62 голоса из 72 возможных. Согласно уставу ЯрГУ, он избран новым ректором университета. На этом посту господин Иванчин сменил Александра Русакова, ранее назначенного членом Совета Федерации.

Андрей Иванов