Бывший советник мэра Ярославля обжалует приговор о взятках

Сторона защиты будет обжаловать обвинительный приговор бывшему советнику мэра Ярославля Сергею Бакшину, признанному виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» заявил отец осужденного Валерий Бакшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 20 июня Кировский районный суд приговорил экс-советника мэра, бывшего заместителя директора АО «Центр» Сергея Бакшина к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, к штрафу в 5 млн 250 тыс. руб. и к лишению права занимать определенные должности в органах государственной и муниципальной власти на 7 лет. Сумма взятки в 700 тыс. руб., полученная осужденным, будет конфискована в доход государства.

Сергей Бакшин был взят под стражу в зале суда. Его адвокаты на оглашении вердикта отсутствовали. Как заявил отец осужденного, обвинительный приговор будет обжалован.

«Были допущены серьезные нарушения, в том числе фальсификация доказательств. Мой сын вину не признал, защита просила оправдать. Мы не ожидали полного оправдания, но более мягкого приговора. Сейчас будет обращение в апелляцию»,— дал оценку вердикту и его последствиям Валерий Бакшин.

Прокуратура требовала приговорить бывшего советника мэра Ярославля к 12 годам лишения свободы, на данный момент неизвестно, будет ли ведомство подавать апелляционное представление на ужесточение вердикта.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2016 году Сергей Бакшин, являясь директором МУП, контролировавшего законность размещения рекламы в Люберцах Московской области, получил от руководителя коммерческой организаций ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях.

В 2021 году Бакшин, занимая должность заместителя директора АО «Центр» города Ярославля, договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 1,7 млн руб. за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли. Денежные средства передавались частями. Всего осужденный успел получить 700 тыс. руб.

Сергей Бакшин был советником мэра Ярославля Владимира Волкова по вопросам торговли, рекламы и туризма, по поручению градоначальника он занимался стратегией развития Ярославля. Господин Бакшин — второй член команды бывшего мэра, осужденный за коррупционное преступление. Ранее 18 мая 2022 года Красноперекопский районный суд признал виновным в получении взяток бывшего заместителя мэра по строительству Рината Бадаева, приговорив его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 22 млн руб. Приговор Бадаеву вступил в законную силу, но продолжает обжаловаться защитой в кассационной инстанции.

Алла Чижова