В Ярославле директора фонда капремонта поменяли через месяц

Исполняющий обязанности руководителя регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Дмитрий Сухой покинул свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Господин Сухой проработал в фонде чуть больше месяца. Нового руководителя фонда представили на оперативном совещании у губернатора 16 мая 2023 года. О смене директора фонда тогда сообщила пресс-служба ярославского правительства, пост руководителя на фоне расследования уголовного дела со средствами фонда покинул Роман Гайнутдинов.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», до перехода в фонд Дмитрий Сухой 7 лет проработал заместителем главы Тутаевского района, где отвечал за вопросы ЖКХ и дорожное хозяйство. Также он был исполнительным директором «Ярославского совета строителей». Согласно данным ЕГРЮЛ, господин Сухой был назначен исполняющим обязанности директора фонда капремонта.

Однако, как сообщили в пресс-службе организации, с 22 июня исполнять обязанности директора регионального фонда капремонта будет Елена Козлова, до этого трудившаяся первым заместителем директора и возглавлявшая юридический отдел.

Алла Чижова