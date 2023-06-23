В Ярославской области появятся министерства конкурентной политики и развития НКО

В Ярославской области после замены департаментов на министерства некоторые структуры регионального правительства поменяют названия. Новые наименования закреплены в указе губернатора Михаила Евраева и постановлении правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Так вместо департамента государственного заказа с 1 сентября будет работать министерство конкурентной политики Ярославской области. На смену департаменту общественных связей придет министерство социальных коммуникаций и развития НКО Ярославской области. Департамент информатизации и связи заменит региональное министерство цифрового развития.

Остальные изменения в названиях минимальны. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ярославском правительстве будет 22 министерства. Департаменты лесного хозяйства и природопользования объединили в одно министерство. Статус служб получат департаменты занятости, ветеринарии, охраны объектов культурного наследия. Вместо департамента жилнадзора будет работать государственная жилищная инспекция.

В указе губернатора Михаила Евраева, подписанном 21 июня, указано, что министерства Ярославской области будет возглавлять министр, службы будут возглавляться руководителями. «Директоров» в структуре регионального правительства не будет.

Андрей Иванов